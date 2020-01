Exclusief voor abonnees Van Doelpunt van het Jaar naar de bank SIEBE SCHRIJVERS 15 januari 2020

En dan was er nog Siebe Schrijvers (23), die vorig jaar op het Gala van de Gouden Schoen in de bloemetjes gezet werd met het Mooiste Doelpunt van het Jaar. Een vaste basisstek bij Club Brugge leverde dat de jonge Limburger niet op. Schrijvers stond de voorbije zes maanden negen keer in de basis in een competitiewedstrijd en mocht zeven keer invallen. Alles samen was hij goed voor vier goals. Het ene jaar is het andere niet. (RN)

