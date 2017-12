Van Dijk duurste verdediger ooit; 84 miljoen euro 00u00 0

Weer een record dat sneuvelt. De Nederlander Virgil van Dijk (26) is de duurste verdediger ter wereld. Zijn transfer van Southampton naar Liverpool werd gisteren afgerond voor 84 miljoen euro. Een verpulvering van de recordprijzen die Manchester City vorige zomer betaalde voor Benjamin Mendy en Kyle Walker - zo'n 58 miljoen per speler. Van Dijk wilde in juni al naar Liverpool, maar de deal sprong toen af nadat gesprekken tussen coach Klopp en de verdediger waren uitgelekt. The Saints stelden zich bikkelhard op en haalden nu het absolute maximum uit de deal. Van Dijk heeft betrekkelijk weinig ervaring op het allerhoogste niveau. Via Groningen en Celtic, aan de zijde van Boyata en Denayer, kwam hij in Engeland terecht. Pas twee jaar geleden maakte hij zijn debuut bij Oranje. Ook Man City dacht aan Van Dijk, als mogelijke vervanger voor Kompany, maar kwam uiteindelijk te laat. Die wilde enkel naar Anfield.

