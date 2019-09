Exclusief voor abonnees Van Dijck verbergt zich waar iedereen hem ziet 24 september 2019

00u00 0

Als allereerste stond hij gisteren in het Vlaams Parlement: Kris Van Dijck. Als allereerste was hij er ook weer weg, trouwens. De N-VA'er kon niet anders dan bij de openingszitting aanwezig zijn, maar zin in vragen had hij niet. Dus verstopte hij zich. In het volle zicht weliswaar, maar onbereikbaar voor microfoons en notaboekjes. Want het zijn roerige tijden geweest. Eerst moest hij, uitgerekend op het moment dat hij voorzitter werd van het Vlaams Parlement, door het stof na een dronken verkeersongeval - hij botste begin juli tegen een aanhangwagen en bleek bij de bloedtest enkele uren later 1,42 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn positie als parlementsvoorzitter werd pas helemaal onhoudbaar toen op de Vlaamse Feestdag uitlekte dat hij een escorte zou hebben proberen helpen bij haar poging om te frauderen met een uitkering. (SSL)