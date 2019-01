Van der Sande vrijgesproken: geen doping 24 januari 2019

Goed nieuws voor Tosh Van der Sande (28): zijn dopingzaak is van de baan. Advocaten Kristof De Saedeleer en Johnny Maeschalck kregen gisteren bericht van de UCI "dat Van der Sande niet vervolgd wordt" en "dat de zaak gesloten is". De renner van Lotto-Soudal mag dus weer koersen. Hij stond sinds 19 december op non-actief als gevolg van een afwijkende dopingtest op de laatste dag van de Zesdaagse van Gent (18/11). In zijn urine werd een kleine hoeveelheid prednisolone aangetroffen, een corticosteroïde dat helpt om de luchtwegen vrij te maken. Het product is het actieve bestanddeel van de neusspray Sofrasolone, die niet op de verboden lijst staat en vrij gebruikt kan worden. Renners zijn wel verplicht om bij een dopingcontrole aan te geven dat ze de spray gebruiken. Alleen gaf Van der Sande een foute naam op: Mometasone, een andere neusspray die hij eerder gebruikte. Zo werd zijn onschuldige plas een positieve. Zijn advocaten konden nu bij de UCI aantonen dat het om een spijtige vergissing ging. "Ik ben heel, heel opgelucht", reageert Van der Sande. (BA)

