Van der Poel wint zijn laatste wegwedstrijd van het seizoen 20 augustus 2018

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft de slotetappe van de Arctic Race of Norway aan zijn palmares toegevoegd. Hij haalde het heel makkelijk in de massaspurt. Het was zijn tweede Noorse ritzege. Voor Van der Poel was het meteen zijn laatste wegwedstrijd van het seizoen. Vanaf nu focust de Nederlanders zich opnieuw op het veldrijden. Van der Poels Tsjechische ploegmaat Adam Toupalik snelde zaterdag naar de bloemen in Noorwegen. De eindwinst gaat naar de Rus Sergey Chernetskiy. Ook bij

HLN