Van der Poel wint shorttrack in Val di Sole 03 augustus 2019

Na Albstadt, Nove Mesto en Les Gets won Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) nu ook de shorttrackrace in Val di Sole. In het uitgeregende Italiaanse skioord finishte de 24-jarige regerende Europese kampioen mountainbike solo, voor de Braziliaan Avancini en onze landgenoot Jens Schuermans. Van der Poel versnelde op de laatste klim en nam meteen tien seconden voorsprong op Avancini, de enige die hem tot dan had kunnen volgen. Zondag staat in Val di Sole de vijfde WB-manche van het seizoen op het programma. (JDK)