Exclusief voor abonnees Van der Poel wint ook WB-manche in Lenzerheide 12 augustus 2019

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft ook zijn laatste Wereldbekermanche mountainbike van het seizoen winnend afgesloten. Lenzerheide was na Nové Mesto en Val di Sole al zijn derde WB-zege (Van der Poel won ook de shorttrackraces in Albstadt, Nové Mesto, Les Gets, Val di Sole en Lenzerheide). De Europese kampioen maakte er van bij de start een harde race van en vond bondgenoten in de Zwitserse wereldkampioen Schurter, de Braziliaan Avancini en een andere Zwitser, Flückiger. Na twee ronden kon enkel Schurter nog gelijke tred houden. De twee bestookten elkaar veelvuldig. Uiteindelijk kon Van der Poel net voor het ingaan van de laatste ronde een gaatje slaan. Flückiger werd derde. "Het kostte me bijna drie jaar om op het allerhoogste niveau te geraken in deze discipline. Blij dat ik er nu ook sta", aldus Van der Poel, die donderdag start in de Noorse Arctic Race (15-18/8). "Ik heb nog andere doelen en moet onvermijdelijk keuzes maken. Dus laat ik de slotmanche van de Wereldbeker in het Amerikaanse Snowshoe (8/9) en het klassement aan mij voorbijgaan." Via de Ronde van Groot-Brittannië (7-14/9) werkt Van der Poel toe naar het weg-WK in Yorkshire (29/9). Voor hij zijn veldritseizoen aansnijdt, rijdt hij wel nog het olympisch 'test event' mountainbike in Tokio (6/10). (JDK)

