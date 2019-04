Exclusief voor abonnees Van der Poel wint na fenomenale eindjump 10 april 2019

De eerste etappe in het Circuit de la Sarthe-Pays de la Loire was een kolfje naar de hand van Mathieu van der Poel. De wereldkampioen veldrijden verschalkte Boris Vallée na een indrukwekkende kattensprong. "Knappe jump, copain", stak Vallée op Twitter zijn bewondering niet onder stoelen of banken.

