Van der Poel wint EK mountainbike ondanks val 29 juli 2019

Mathieu van der Poel won op dominante wijze het EK mountainbike in het Tsjechische Brno. De Nederlander won met ruime voorsprong, ondanks een valpartij in de eerste ronde. Het zilver was voor de Zwitser Florian Vogel, Van der Poels 23-jarige landgenoot Milan Vader werd derde. Kevin Panhuyzen werd eerste Belg (24ste).

