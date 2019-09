Exclusief voor abonnees Van der Poel wil wat De Vlaeminck net niet lukte WK-titel in het veld én op de weg in zelfde jaar? 05 september 2019

De race is pas over drie weken, maar Mathieu van der Poel (24) hield gisteren al zijn grote WK-persconferentie in Antwerpen. De Nederlander trekt naar Yorkshire met maar één doel: de WK-titel. Lukt dat, dan wordt hij de eerste renner ooit die in hetzelfde jaar de regenboogtrui pakt in het veld én op de weg. De enige die ooit in de buurt kwam, is Roger De Vlaeminck (72): die werd in 1975 wereldkampioen veldrijden en tweede in het weg-WK, na Hennie Kuiper. "Ik kan dus geschiedenis schrijven? Hmm, daar ben ik wel gevoelig voor", aldus Van der Poel. "In de koers zal ik er niet aan denken, en het is ook niet zo dat ik het als motivatie ga gebruiken op training, maar achteraf zou ik het wel mooi vinden. Ik heb voor mezelf een doel gesteld voor mijn carrière. Ik wil ooit eens wereldkampioen geweest zijn in de drie disciplines: in het veld, op de weg en in het mountainbiken." (BA)

