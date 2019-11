Exclusief voor abonnees Van der Poel wil opa Poulidor eren 16 november 2019

00u00 0

Trieste en moeilijke dagen, zijn het voor de Van der Poels, na het overlijden van opa/schoonvader Raymond Poulidor. Toch laden Mathieu én David zich op om hun opa dit crossweekend een gepast eerbetoon te schenken. Na drie zeges op een rij (Ruddervoorde, het EK in Silvelle en Niel) start Mathieu ook in Tabor en Hamme als torenhoge favoriet. Beide veldritten won de regerende wereld- en Europese kampioen al drie keer. Tabor schonk hem een wereldtitel (2015), een Europese titel (2017) en een Wereldbekermanche (2018), in de Flandriencross scoorde hij een loepzuivere hattrick (2016, 2017, 2018). Eli Iserbyt verdedigt zaterdag én zondag zijn leidersposities in de Wereldbeker en DVV Trofee. "Het is té vroeg om nu al aan de eindzeges te denken, maar ik heb van de twee klassementen wel een doel gemaakt", klinkt het. Na zijn afwezigheid op de Koppenberg, begint Van der Poel met een achterstand van vijf minuten aan de DVV-reeks. "Vorig seizoen was die marge onvoldoende", beseft Iserbyt. "Ik hoop dat het verschil nu kleiner blijft. Blijf ik gespaard van pech, moet mijn voorsprong volstaan. Het ultieme doel is Mathieu eens kloppen in een rechtstreeks duel. Daar zijn de voorbije drie jaar slechts weinig renners in geslaagd." (JDK)

