Van der Poel voor 8 op 8 en eindzege Superprestige 16 februari 2019

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) sluit dit weekend, na een korte skivakantie in Morzine met vriendin Roxanne, zijn veldritseizoen af. De regerende wereld- en Europese kampioen doet dat zaterdag in de Noordzeecross, slotmanche van de Superprestige in Middelkerke, en zondag in de Vestingcross in het Nederlandse Hulst (Brico Cross). Twee extra overwinningen brengen zijn seizoenstotaal op 32, een evenaring van het recordcijfer van vorig seizoen.

