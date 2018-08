Van der Poel tot eind 2023 bij Corendon-Circus 07 augustus 2018

Mathieu van der Poel (23) koppelt zijn lot drie jaar langer aan Corendon-Circus, de ploeg van Christoph en Philip Roodhooft. Zijn lopende contract (tot eind 2020) wordt opengebroken en verlengd tot eind 2023. Verrassend, want er werd algemeen aangenomen dat Adri's jongste zoon na 2020 in één of ander WorldTourteam de definitieve overstap zou maken naar de weg. Tot dan focust hij op de offroad-disciplines veldrijden en mountainbike. Dat laatste met het oog op de Olympische Spelen 2020 in Tokio. Onder meer Team Sky polste. En ook Patrick Lefevere (Quick.Step Floors) heeft nooit een geheim gemaakt van zijn sympathie voor Van der Poel. Voorwaarde voor een verlengd verblijf bij zijn huidige team was wel dat Corendon-Circus een procontinentale licentie zou verwerven. Van der Poel wil na het komende crossseizoen namelijk een aantal voorjaarskoersen rijden. (JDK/DNR)

