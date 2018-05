Van der Poel start morgen op eerste rij 19 mei 2018

00u00 0

Mathieu van der Poel mag morgen op de eerste rij in Albstadt starten. Vanaf dit seizoen geldt de regel dat een voorafgaande Short Track de volgorde in de startgrid van de WB-wedstrijd bepaalt: de eerste zestien renners in de uitslag de eerste twee startlijnen in. Van der Poel finishte gisteren in de Short Track-wedstrijd als eerste, goed dus voor een plek op de voorposten. (BA/ BF)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN