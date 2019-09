Exclusief voor abonnees Van der Poel sluit Britse "droomweek" af in stijl 16 september 2019

Geen twee zonder drie. Eindwinnaar Mathieu van der Poel (24) kaapte in de Tour of Britain ook de laatste etappe weg. Na een groepssprint was de Nederlander zaterdag nipt sneller dan zijn landgenoot Cees Bol en de Italiaan Matteo Trentin, alweer het slachtoffer. Met Jasper De Buyst (achtste) en Xandro Meurisse (negende) finishten er twee Belgen in de top tien. 'MVDP' heeft in de eindstand een bonus van zeventien tellen op Trentin, De Buyst is knap derde. "Ik kwam naar hier voor ritwinst, maar ga naar huis met de eindzege. Dit was een droomweek. Ik voel me ook elke dag sterker worden", zegt Van der Poel. Dé WK-favoriet, dus. Hij rijdt komende zaterdag eerst nog de Primus Classic in ons land, daarna trekt hij naar Yorkshire. (GVS)

