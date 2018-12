Van der Poel past voor Wereldbeker Pontchâteau 24 december 2018

Mathieu van der Poel zal op zondag 20 januari 2019 niet deelnemen aan de Wereldbekercross in Pontchâteau. Van der Poel maakte dat gisteren bekend, nadat hij de Wereldbekercross in Namen had gewonnen. "Ik ga niet naar Frankrijk omdat ik op dat moment op stage ben in Spanje. Dat is lang geleden al beslist. De WB is voor mij geen doel deze winter. Als ik niet naar Pontchâteau ga, kan ik mijn stage in Spanje verlengen. Dat is de beste manier om mij op het wereldkampioenschap (3 februari in Bogense, Denemarken) voor te bereiden."

