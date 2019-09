Exclusief voor abonnees Van der Poel opnieuw leider in Groot-Brittannië 13 september 2019

00u00 0

Edoardo Affini (Mitchelton-Scott) heeft de zesde rit gewonnen in de Ronde van Groot-Brittannië, een individuele tijdrit over 14,4 km. De 23-jarige Italiaan was zeven seconden sneller dan Sebastian Langeveld en Dylan van Baarle. Mathieu van der Poel, zesde op twaalf seconden, neemt de leiderstrui weer over van Matteo Trentin. De Nederlander heeft nu zes seconden voorsprong op de Italiaan. Jasper De Buyst, in de tijdrit achttiende op 31 seconden, staat vierde op 26 seconden. Frederik Frison was met een tiende plaats op 20 seconden de beste Belg in de rituitslag. Voor Affini, goed voor brons op het jongste EK tijdrijden, was het zijn tweede profzege. In mei van dit jaar won hij een rit in de Ronde van Noorwegen.

