Van der Poel niet in Essen en Zonhoven 02 december 2019

Van der Poel vertrekt vandaag met de ploeg op stage naar Benicassim en blijft de komende twee weken in Spanje. Dat betekent dat hij komend weekend de IKO-cross in Essen en de Superprestigemanche in Zonhoven overslaat. In de eindejaarsperiode werkt de wereldkampioen wel een goedgevuld programma af, met achtereenvolgens Ronse (DVV, 14/12), de Druivencross in Overijse (15/12), Sint-Niklaas (21/12), Namen (WB, 22/12), Zolder (WB, 26/12), Loenhout (DVV, 27/12), Diegem (SP, 29/12) en Baal (DVV, 1/1). (JDK/DMM)

