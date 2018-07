Van der Poel Nederlands kampioen in het veld, op de weg, én op de mountainbike 23 juli 2018

Ook als wielrenner kan je een hattrick scoren. Dat heeft Mathieu van der Poel gisteren bewezen. Het 23-jarige toptalent kroonde zich tot Nederlands kampioen op de mountainbike, nadat hij dat eerder dit jaar ook al werd in het veld en op de weg. Nooit eerder was er een Nederlandse beroepsrenner die op de drie disciplines in een jaar het nationale kampioenschap pakte.

