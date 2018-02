Van der Poel na parcoursverkenning: "WK kan na twee minuten beslist zijn" 03 februari 2018

00u00 0

Vrijdagvoormiddag verkende Mathieu van der Poel het parcours in Valkenburg. En die eerste kennismaking met de omloop beviel hem wel. "De eerste schuine kant komt na twee minuten. Als je daar als eerste en enige goed doorkomt, en achter je beginnen ze te sukkelen, dan kan je al definitief weg zijn. Of ik dat zou willen? Natuurlijk wel. Voor de eerste plaatsen zal het snel beslist zijn." Van der Poel voorspelt valpartijen, maar dat dit een omloop voor Van Aert zou zijn? Nou, nee. "Ik heb dit seizoen al bewezen dat ik op elk parcours uit de voeten kan. Ik vind het niet zo lastig als iedereen denkt. De vergelijking met de cross in Namen gaat al helemaal niet op." (MG)