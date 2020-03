Exclusief voor abonnees Van der Poel mee op stage naar Spanje 05 maart 2020

Na de Omloop, waarvoor hij ziek moest afmelden, ziet Mathieu van der Poel nu waarschijnlijk ook de Strade Bianche en Milaan-Sanremo in het water vallen door het coronavirus. De wereldkampioen veldrijden zal de competitieloze periode overbruggen met een stage in het Spaanse Benicasim, die al eerder gepland was voor de renners van het team die niet in Italië zouden koersen. Ook de rest van de selectie voor de Strade Bianche, die al in Toscane was, reist door naar de Costa del Azahar. De eerstvolgende wedstrijd op de racekalender van Alpecin-Fenix is de Ronde van Drenthe, op zaterdag 14 maart. Daarna volgen Nokere Koerse (18/3) en de GP van Denain (19/3). Het is niet bekend of Van der Poel al één van die koersen meepikt. Wel is hij voorzien voor de Ronde van Catalonië (23-30 maart). (JDK)

