Van der Poel maakt kennis met 'de Hel' 30 juni 2020

00u00 0

Voilà, Mathieu van der Poel (25) weet nu ook hoe de kasseien van Parijs-Roubaix voelen. Gisteren verkende hij het parcours met de ploeg. "Mijn eerste keer in de Hel", liet hij weten. Vandaag verkent Alpecin-Fenix de wegen van de Ronde van Vlaanderen. De ploeg is een paar dagen op stage in Watou. (BA/JDK)

