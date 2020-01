Exclusief voor abonnees Van der Poel krijgt wildcard voor Roubaix 21 januari 2020

00u00 0

Mathieu van der Poel maakt op 12 april zijn debuut in Parijs-Roubaix. Zijn team Alpecin-Fenix kreeg van organisator ASO een wildcard in de bus. Eerder kreeg Van der Poel te horen dat hij mag deelnemen aan de Strade Bianche (7 maart), Milaan-Sanremo (21 maart) en de Ronde van Vlaanderen (5 april). De drie andere wildcards gaan naar de Franse teams B&B Hôtels-Vital Concept, Nippo Delko Provence en Arkéa-Samsic. Ook Circus-Wanty-Gobert is, als één van de twee hoogst geklasseerde ProTeams van 2019, van de partij, net als uiteraard Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick.Step. (GVS)