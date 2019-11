Exclusief voor abonnees Van der Poel koerst straks gewoon: "Zou opa willen" 14 november 2019

Mathieu van der Poel (24) komt dit weekend aan de start van de crossen in Tabor en Hamme. De drievoudige wereldkampioen verloor gisteren zijn grootvader Raymond Poulidor (83), maar hoeft zijn programma daarvoor niet om te gooien. Mathieu en zijn broer David zijn aangeslagen, maar voelen zich in staat om te koersen, klinkt het in hun entourage. "Raymond zou dat wellicht ook gewild hebben." Poulidor wordt dinsdag begraven, de familie Van der Poel reist van maandag tot en met woensdag naar Frankrijk. (BA)