Van der Poel koerst ondanks polsblessure "Ben beetje proefkonijn" 30 mei 2018

Mathieu van der Poel (23) start morgen in de Boucles de la Mayenne in Frankrijk. Mountainbiken mag hij twee weken niet door de polsblessure die hij opliep (in twee verschillende wedstrijden), maar koersen op de weg is blijkbaar geen probleem. "Normaal gesproken ben je met deze blessure vier tot zes weken out, maar door het schroefje in mijn pols kan ik blijven koersen", aldus Van der Poel bij de NOS. "Het is niet aangenaam, ik ben een beetje een proefkonijn, en dit weekend had ik toch veel pijn tijdens de wereldbeker mountainbike. Ik had moeite om mijn stuur goed vast te houden. Ik hoopte dat het tijdens de race door de adrenaline wel zou gaan, maar na een paar ronden was ik meer geconcentreerd op de pijn dan op het parcours, waardoor ik ten val kwam. Op de weg is het redelijk te doen met mijn pols. Ik wil het gewoon proberen, want je moet toch een beetje bezig blijven." (BA)

