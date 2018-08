Van der Poel klimt naar zege in eerste rit 17 augustus 2018

00u00 0

Ook Noorwegen heeft kennisgemaakt met Mathieu van der Poel. De 23-jarige zilveren medaille van het EK in Glasgow won op indrukwekkende wijze de eerste rit in de Arctic Race of Norway. De finish van de openingsetappe lag bovenop een stevige kuitenbijter en Van der Poel toonde dat hij wel raad weet met zo'n aankomst. De Nederlandse kampioen zat ingesloten bij het aangaan van de sprint, maar schoot toch als een pijl uit een boog weg uit de groep en haalde het met een ruime marge. "Dat ik hier op deze manier zou kunnen winnen, had ik niet verwacht", aldus Van der Poel, die bij zijn viering nog bijna tegen de grond ging. "Het was een moeilijke dag. Er reed in de beginfase een omvangrijke groep weg en de wind stond bijna de hele dag in onze rug. Het tempo lag daardoor hoog, ook in de finale. Bij een eerdere passage op het lastige slotklimmetje merkte ik dat de laatste bocht bepalend zou worden. Daar zat ik goed en ik kon het ook afmaken. We zien of ik ook kan meedoen voor de eindzege." Ook enkele Belgen konden zich tonen tussen Vadso en Kirkenes. Bert De Backer en Kevin Deltombe trokken op het heuvelachtige traject langs de fjorden mee in de aanval, terwijl Benjamin Declercq beslag legde op de derde plaats. De jongere broer van Quick.Step-werkmier Tim zag Van der Poel op de slotklim wel nog zes seconden wegrijden. (TLB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN