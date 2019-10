Exclusief voor abonnees Van der Poel klaar voor duel: "Eli is indrukwekkend bezig" 29 oktober 2019

Mathieu van der Poel is helemaal klaar om Iserbyt vanaf zondag op de rooster te leggen. De Nederlander maakt in Ruddervoorde zijn rentree, maar keek met belangstelling naar de prestaties van de concurrentie. "Iserbyt is op dit moment indrukwekkend bezig. Hij rijdt weg wanneer hij wil en moet meestal maar één keer proberen om de kloof te slaan. Als je dat kan, dan ben je wel de beste", vertelde Van der Poel bij De Tribune op Radio 1. "Ik heb mezelf goed voorbereid. Ik heb een goed vormpeil, maar zal nog niet top zijn. Het was de voorbije periode belangrijk voor mij om weer wat kilometers en uren in de benen te krijgen. Ik wou zo eerst zorgen dat de basis goed was. Het kan alle kanten uit. Persoonlijk vind ik het nog altijd jammer dat Van Aert er niet bij is. Hij is altijd mijn grootste concurrent geweest en vormde zo de grootste uitdaging. Het lijkt er in ieder geval op dat Iserbyt een grote stap heeft gezet. Het zal na een paar crossen wel duidelijk worden wat het niveauverschil is." (DMM)

