Van der Poel kent offday 15 juli 2019

Geen terugkeer door de grote poort in de Wereldbeker mountainbike voor Mathieu van der Poel (24). De Nederlandse kampioen kende in Les Gets een mindere dag en werd 16de. De winst was voor Nino Schurter, terwijl Jens Schuermans als eerste Belg 7de werd.