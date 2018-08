Van der Poel geeft op: "Heel slechte dag" 08 augustus 2018

Mathieu van der Poel is dus ook maar een mens. Aan zijn Nederlands-Europese titelrush kwam in Glasgow een abrupt einde. Na een zwakke start - Van der Poel moest in de openingsfase al meteen een gaatje laten op een kopgroep van zes met liefst vijf Zwitsers - zakte hij steeds verder weg en gaf hij uiteindelijk roemloos op. "Heel slechte dag", luidde de simpele verklaring. "Op een bepaald moment had ik door dat er voor mij geen eer meer te rapen viel. Ik kreeg ook last van krampen, wat me alle zin ontnam om verder te doen." Zondag rijdt Van der Poel nog het EK op de weg. De Zwitser Lars Förster werd de nieuwe Europese kampioen. Jens Schuermans was dertiende, Kevin Panhuyzen achttiende. (JDK)