Van der Poel gaat voor WK op de weg 08 juni 2019

Mathieu van der Poel heeft zijn najaarsplannen bekendgemaakt: de winnaar van de Amstel Gold Race neemt op 29 september deel aan het WK wegwielrennen in Yorkshire en zal een week later ook starten in het mountainbike-testevent van de Olympische Spelen in Tokio. De voorbije week bracht Van der Poel op vakantie in Ibiza door. Door zijn keuze voor het WK op de weg, kan de renner van Corendon-Circus niet deelnemen aan het WK mountainbiken in Canada: "Uiteraard vind ik dat erg jammer, maar het wegparcours in Yorkshire ligt mij en ik wil er absoluut bijzijn op het testevent van de Spelen. De drie evenementen combineren is onmogelijk", verklaart hij zijn keuze.

