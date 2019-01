Van der Poel gaat voor nummer 100, terwijl Van Aert crost in... Bretagne 05 januari 2019

Op z'n 23ste kan Mathieu van der Poel vandaag in de Hexia Cyclocross in het West-Vlaamse Gullegem al een belangrijke kaap ronden. Wint hij en pakt hij zijn 22ste zege van het seizoen - waar de organisatoren niet aan twijfelen, die hebben alvast een taart besteld - dan wordt dat meteen ook zijn honderdste overwinning in een profveldrit. De allereerste was op 16 februari in het Nederlandse Heerlen, nu bijna vijf jaar geleden. Van der Poel had op dat moment nog het beloftenstatuut.

HLN