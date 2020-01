Exclusief voor abonnees Van der Poel evenaart Nys met 36ste 'dubbel' 14 januari 2020

Een half uur ploeterde de concurrentie in de modder van Otegem op de hielen van Mathieu van der Poel. Toen gleden Iserbyt en Sweeck elkaar onderuit en kreeg de wereldkampioen vrije ruimte. Goed voor vijf op een rij in de Zwevegemse deelgemeente, de 21ste zege van het seizoen maar vooral: de 36ste back-to-back-overwinning (twee dagen na elkaar) bij de elite ooit, waarmee Van der Poel Sven Nys evenaart. Allebei 'dubbelden' ze bovendien 13 keer in een klassementscross. "Superleuke veldrit, dit", klonk het na afloop. "Met een echte speeltuin voor mij in deel één: spekglad en extreem technisch door de regen. En een lastig, vettig deel twee." Feesten was er zondagavond niet bij, na zijn zesde kampioenstitel op rij.

