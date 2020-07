Exclusief voor abonnees Van der Poel en co verkennen Ronde (en mogen naar Lombardije en Tirreno) 01 juli 2020

00u00 0

Daags na de krochten van de Hel (Parijs-Roubaix) verkenden Mathieu van der Poel, en Belgisch kampioen Tim Merlier in hun Alpecin-Fenixbubbel met zes ploegmaats vanuit stageoord Watou ook de finale van de Ronde van Vlaanderen. Wegen die Van der Poel - op de foto op de Paterberg - niet vreemd waren, want hij finishte er vorig jaar vierde. Vandaag volgt nog een studieronde van Gent-Wevelgem. Het team kreeg in de loop van de dag uitstekend nieuws van RCS Sport: het mag na de Strade Bianche (1/8) en Milaan-Sanremo (8/8) ook deelnemen aan de Ronde van Lombardije (15/8) en Tirreno-Adriatico (7-14/9). (JDK)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen