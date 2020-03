Exclusief voor abonnees Van der Poel en co in Ronde van Oostenrijk en Noorwegen, áls het kan, natuurlijk 20 maart 2020

Alpecin-Fenix, het team van Mathieu van der Poel, blijft optimistisch en probeert in deze onzekere tijden toch een beetje te anticiperen. "Aangezien het globale doel is om het wielerseizoen eind mei opnieuw op te starten, hebben we alvast een deelname-akkoord gesloten met de organisatoren van de Ronden van Noorwegen (21-24 mei) en Oostenrijk (27 juni-3 juli)", luidt het op de sociale media. "Uiteraard enkel als de omstandigheden het toelaten. Alles blijft vatbaar voor verandering. We respecteren de genomen maatregelen en aanbevelingen van de autoriteiten om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Dat is ook ons eerste doel", voegt de ploeg er nog aan toe. (JDK)

