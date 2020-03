Exclusief voor abonnees Van der Poel en Alpecin-Fenix breken stage af 13 maart 2020

00u00 0

Alpecin-Fenix heeft zijn stage in het Spaanse Benicasim afgebroken. Normaal zouden Mathieu van der Poel en zijn teamgenoten zaterdag terugkeren, maar door het coronavirus is er beslist om de renners onmiddellijk te laten terugvliegen naar hun thuisland. "Met deze beslissing willen we vermijden dat renners en/of stafleden niet meer huiswaarts kunnen keren door mogelijke lockdowns", aldus Alpecin-Fenix in een persbericht.

