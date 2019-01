Van der Poel: "Belachelijk dat Van Aert meer startgeld krijgt" 09 januari 2019

Mathieu van der Poel steekt met kop en schouders boven zijn veldritcollega's uit, maar toch krijgt de Nederlander minder startgeld dan Wout van Aert. "Dat is de regenboogtrui, hé. Het is belachelijk, maar zo is het nu eenmaal. Ik ben er niet gefrustreerd door", aldus Van der Poel in 'Humo'. "Die trui heeft veel waarde. Ik weet niet wat Wout verdient, maar ik heb nu een heel goed contract waar ik tevreden mee ben." (XC)