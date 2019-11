Exclusief voor abonnees Van der Poel begraaft zijn held Papy Adieu Poulidor 20 november 2019

In Saint-Léonard-de-Noblat is gisteren Raymond Poulidor begraven. Poulidor werd er 83 jaar geleden geboren in een landbouwersgezin en overleed er vorige week. Corinne, de dochter van Raymond Poulidor en zijn vrouw Gisèle en de moeder van de veldrijders David en Mathieu Van der Poel, las een tekst voor van Mathieu.

