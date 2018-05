Van der Poel: barstje in pols 16 mei 2018

Mathieu van der Poel (23) heeft een barstje in zijn scafoïdebot. Hij liep de blessure vrijdag op, tijdens de eerste van drie etappes in de mountainbikewedstrijd in het Spaanse Logrono. "Ik bleef in een snelle afdaling met mijn pedaal achter een steen haken en schoot met mijn handen van mijn stuur", vertelt de Nederlander. Daarbij liep hij dus een barst op in de pols. Van der Poel reed de rit gewoon uit en kwam ook als winnaar over de streep. In het weekend won hij ook de tweede en derde rit en het eindklassement. Maar nu werd er dus een schroef geplaatst om het bot te stabiliseren. "De pijn valt mee", zegt Van der Poel. Hij kan dit weekend gewoon deelnemen aan de wereldbekerwedstrijd in Duitsland. (BA)