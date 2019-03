Van der Poel amper geblesseerd na zware crash Zelfs vallen kan hij goed 21 maart 2019

Dat was schrikken: even leek het alsof Mathieu van der Poel (24) een kruis kon maken over zijn voorjaar. De kopman van Corendon-Circus kwam hard ten val aan het einde van Nokere Koerse. De Nederlander werd met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in Oudenaarde, maar bleek wonder boven wonder amper geblesseerd. "Enkel schaafwonden en kneuzingen: dat kon veel erger", besefte hij. Dankzij een driedubbele zijwaartse (kop)rol ontsnapte hij aan zware blessures. "Geen idee hoe ik dat gedaan heb." (BA)

