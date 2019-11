Exclusief voor abonnees Van der Poel (-2kg) op 'teambuilding' naar Spanje 25 november 2019

00u00 0

Dat hij twee kilo minder weegt dan tijdens het wegseizoen, vertelde Mathieu van der Poel gisteren. "Of dat mijn resultaten verklaart, weet ik niet, maar ik voel me in ieder geval goed", zei hij. In tegenstelling tot zijn collega's gaat Van der Poel de komende weken niet op stage. Hij crost gewoon door, om zo veel mogelijk crossritme op te doen. "Ik ga straks wel nog een paar dagen naar Spanje, maar dat is vooral om even bij de wegploeg te zijn, minder om te trainen. Er zijn een paar nieuwe jongens bij en die wil ik toch even zien. Een soort teambuilding, ja."