Van der Plaetsen stelt teleur 03 oktober 2019

00u00 0

Zijn persoonlijk record van 8.332 punten benaderen of als het even kan zelfs verbeteren, dat is het doel van Thomas Van der Plaetsen op het WK in Doha. Na de eerste dag van de decatlon lijkt dat een stevige uitdaging te worden voor de 28-jarige atleet uit Deinze. Op de 100m kon hij de schade beperken met een tijd van 11.38, maar in het verspringen (7m20) bleef hij ver onder zijn season's best van 7m50. Het was zijn enige geldige sprong - zijn wegwerpgebaar was begrijpelijk. In het kogelstoten (13m78) kon hij de kloof wat verkleinen, maar in het hoogspringen moest hij genoegen nemen met 2m08. Op de 400m klokte hij 50.89 - alweer onder zijn niveau en zo staat Van der Plaetsen na vijf proeven pas 19de in de tussenstand, met 4.007 punten, 218 punten achter op PR-schema. (VH)

