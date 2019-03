Van der Plaetsen stelt teleur 04 maart 2019

Thomas Van der Plaetsen was naar Glasgow gereisd in de vaste overtuiging dat hij een medaille kon winnen. Terecht, want hij stond met zijn score van 6.132 punten als eerste op de wereldranking. Na één dag in de zevenkamp bleef van die zelfzekerheid niet veel meer over. De Europese kampioen van 2016 deed het behoorlijk op de springnummers (ver: 7m57 en hoog: 2m10) maar presteerde ondermaats op de 60m (7.35) en het kogelstoten (13m76). "Niet mijn dag", erkende hij zaterdag. "Het was altijd nét niet." Ook gisteren vond hij zijn draai niet: 8.29 op de 60m horden, 5m20 in het polsstokspringen en 2:48.30 op de afsluitende 1.000m. De 28-jarige Van der Plaetsen finishte pas als zesde, met 5.989 punten nog een stuk onder zijn persoonlijk record (6.259 ptn). Het goud was voor de Spanjaard Urena (6.218 ptn), het zilver voor de Brit Duckworth (6.156 ptn) en het brons voor de Rus Shkurenyov (6.145 ptn). (VH)

