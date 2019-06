Exclusief voor abonnees Van der Plaetsen maakt het spannend voor WK-ticket 24 juni 2019

Hij was met één doel naar Talence gekomen: een ticket bemachtigen voor het WK in Doha. De 28-jarige Thomas Van der Plaetsen bereikte dat doel maar wát was het afzien. Bij de afsluitende 1.500m had hij minder dan drie seconden overschot - hij finishte in 4:37.99. Van der Plaetsen eindigde als derde in Talence, met een score van 8.214 punten - limiet: 8.200 punten. Naast een persoonlijk record in het polsstokspringen (5m45) presteerde hij ook in enkele proeven niet op niveau. "Ik ben vooral opgelucht", pufte hij. "Maar ik ben ook ontgoocheld, omdat ik het moeilijk te aanvaarden vind dat ik op mijn limieten stuit. Het was bij elke proef knokken, waardoor het mentaal zwaar was." (VH)

