Van der Plaetsen geblesseerd naar EK-limiet 28 mei 2018

Thomas Van der Plaetsen zat lang op schema om zijn PR van Rio 2016 (8.332 punten) te verbeteren. Tot hij bij het polsstokspringen wat in zijn linkerdij voelde. Een contractuur in de hamstrings, vreesden ze. Omdat hij van de Vlaamse atletiekliga zelfs als titelverdediger aan de EK-limiet moet voldoen (7.915 ptn), smeet hij op één been de speer en slofte hij 1.500m, om uit te komen op 8.007 punten. Van der Plaetsen: "Het is belachelijk. Gelukkig is het goed afgelopen." (VH)