Van der Haar tot eind 2020 bij Telenet-Fidea Lions 23 november 2018

Lars van der Haar ziet zijn contract bij Telenet-Fidea Lions verlengd tot eind 2020. Het team beloont de 27-jarige Nederlander voor de sterke vertrouwensband sinds 2017 en de belangrijke rol die hij, zowel op sportief als commercieel vlak, vervult. "Ik voel me helemaal thuis bij dit fijne en professionele team, met een duidelijke manier van werken die perfect bij mij past", reageert Van der Haar enthousiast. "Lars is een echte teamspeler", zegt sportief manager Sven Nys. "Hij is zijn plaats binnen de top vijf van het internationale veldrijden zeker waard. En dat zal hij de komende jaren blijven bewijzen." (XC/JDK)