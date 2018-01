Van der Haar rust, Vantornout out 00u00 0

Geen Lars van der Haar in de GP Sven Nys. De Nederlander knijpt er na een tegenvallende eindejaarsperiode (19de in Namen, 17de in Loenhout, 13de in Diegem) even tussenuit. Van der Haar sukkelt met verhoogde waarden van het Epstein-Barrvirus, voedingsbodem voor de ziekte van Pfeiffer (klierkoorts), en liep bij een val in de Azencross bovendien een ontwrichte schouder op. Zondag past hij ook voor de zesde manche van de Soudal Classics in Leuven. Hij overbrugt de periode tot het NK met een stage in Spanje. Ook Klaas Vantornout is (opnieuw) out. De afscheidnemende West-Vlaming van Marlux-Bingoal viel vrijdag in Bredene pal op zijn al geteisterde en ingetapete linkerpols (afgebroken botschilfertje na een eerdere crash in Namen). Vantornout bleef weg uit Diegem en Baal. Het is voorlopig onduidelijk wanneer hij precies kan hervatten. "De pols is weer helemaal ontstoken. Het zal zijn tijd nodig hebben om te herstellen. Ik moet geduld opbrengen." (JDK)

