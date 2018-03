Van Den Driessche krijgt oude bekende als concurrente 30 maart 2018

N-VA-lijsttrekker Pol Van Den Driessche krijgt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Brugge concurrentie van een oude bekende. Doenja Van Belleghem (45), jarenlang adjunct-woordvoerster van het Bisdom Brugge en dus ook van toenmalig bisschop Roger Vangheluwe, zal opkomen voor CD&V. De relatie tussen beiden is, zachtjes uitgedrukt, troebel. Zo zei Van Belleghem in 2010 dat Van Den Driessche zich als senator beter niet zou moeien met ethische dossiers zoals dat van Vangheluwe. "Als iemand moet zwijgen over seksueel misbruik", is hij het wel, klonk het toen. In Brugge lijkt de spanning tussen CD&V en N-VA, toch twee potentiële partners, een hoogtepunt bereikt te hebben. De reactie van Van Den Driessche: "Ik neem akte van de bekendmaking van de nieuwe naam bij CD&V."

