Exclusief voor abonnees Van den Dries moet weg in Korea 06 januari 2020

00u00 0

Bram Van den Dries (30) - hoofdaanvaller bij de Red Dragons - is niet van de partij op het olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn, hij wilde na een moeilijke periode door blessure voorrang geven aan zijn Zuid-Koreaanse club Uijeongbu KB Stars. Vergeefse moeite blijkt nu, want Van den Dries geraakt na zijn buikspierletsel maar niet op het gewenste topniveau en is net door zijn Zuid-Koreaanse club - die in degradatiegevaar verkeert - aan de kant gezet. De Belgische international is bij KB Stars al vervangen door de 22-jarige Braziliaan Matheus Krauchuk, die aan de slag was bij Santa Croce in de Italiaanse tweede klasse. Van den Dries moet op zoek naar een nieuwe club. (BrV)