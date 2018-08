Van den Broeck sterk in eerste triatlon 06 augustus 2018

Voormalig profwielrenner Jurgen Van den Broeck heeft zijn debuut in het triatlon niet gemist. De Kempenaar kwam in de uitermate sterk bezette 111-triatlon van Jabbeke als zeventiende over de streep. Voormalig wielrenner Matthias Allegaert won de wedstrijd voor proftriatleet Kenneth Vandendriessche