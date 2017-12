Van den Bergh als 2de Belg ooit in kwartfinales 00u00 0

Dimitri Van den Bergh (23) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het PDC WK darts. De Antwerpenaar nam met straffe 4-0-cijfers de scalp van de Oostenrijker Mensur Suljovic, de nummer vijf van de wereld. "Eerst het jeugd-WK winnen en nu de kwartfinale op het WK halen. Ik denk niet dat er een jonge speler het mij ooit heeft voorgedaan. Ik geniet van elk moment", klonk het na afloop bij Van den Bergh. In het verleden wist amper één Belg op het PDC WK ooit de laatste acht te bereiken: Kim Huybrechts in 2013. Dat was meteen ook zijn eindstation. Om maar aan te tonen hoe uniek de prestatie van Van den Bergh is. In die andere bond - de BDO - wisten drie landgenoten de kwartfinales op het WK te halen: Leo Laurens (1997), Erik Clarys (2003) en Geert De Vos (2017). Vandaag neemt Van den Bergh het op tegen de Engelsman Rob Cross, nummer twintig van de wereld. "Rob is sterk aan het spelen, maar ik heb er vertrouwen in. Mijn bijnaam 'Dream Maker' heb ik tot nu toe kunnen waarmaken." (XC)

